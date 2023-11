„Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film“. Mit diesen Worten fasst Daniela Gruber unter Tränen zusammen, was ihr am Allerheiligentag durch den Kopf ging. Mit Kerzen und einem Gesteck besucht sie an diesem Tag das Familiengrab am St. Peter Stadtfriedhof in Graz, wo 2020 ihr Vater Heimo und 2018 ihre Stiefmutter Hermine beerdigt wurden. „Es war nichts mehr da, nur noch Wiese“, erzählt sie. Eine Bank, auf der sie früher oft mit ihrem Vater gesessen ist, sagt ihr: Sie hat sich auf dem weitläufigen Gelände nicht verirrt, ist am richtigen Platz. Das Grab ihrer Familie und das Nachbargrab sind tatsächlich weg.