Vorne flimmert der Stummfilm auf einer großen Leinwand, die in der Herz-Jesu-Kirche hochgezogen wird. Von hinten kommen die Töne dazu aus der kräftigen Walcker-Orgel, gespielt von Uni-Professor Ulrich Walther. Er hat die Tradition des Orgelkinos vor bald zehn Jahren nach Graz gebracht und schon zahlreiche Stummfilmklassiker zum Hörerlebnis gemacht. Jetzt ist es wieder so weit: Walther wird die Filme „Der Golem, wie er in die Welt kam“ (9. November) sowie „Modern Times“ (11. November) live vertonen.