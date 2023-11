Wer Elisabeth und Harald Steinhöfer an diesem Freitagnachmittag beim Probelauf für Freunde erlebt, kann kaum glauben, dass sie nicht schon ewig in der Gastronomie tätig sind. Sondern hauptberuflich in der Theodor-Körner-Straße den Shop „Artgerecht“ mit Dekoartikeln und Partyzubehör führen – sowie nebenan die Optikerei und Brillenmanufaktur „josef+maria“. So heißt nun auch ihre Geschäftsfläche Nummer drei, ebenfalls gleich nebenan: Direkt beim Hasnerplatz laden die leidenschaftlichen Gastgeber fortan mittwochs bis samstags (15-23 Uhr, samstags von 10 bis 23 Uhr) eben in die Café-Bar josef+maria. Das sind übrigens die zweiten Vornamen von Elisabeth und Harald Steinhöfer.