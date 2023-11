Eine fast schon kriminell gute Mischung aus Erfahrung, Schmäh und Verschwiegenheit bei womöglich entlarvenden Details beweist Arthur Häfele. Der Grazer, laut schmunzelnder Aussage „70 plus“ alt, ist eine Detektivlegende. Gut, an erster Stelle steht die Kunstfigur Sherlock Holmes, aber knapp dahinter folgt der echte Häfele mit über 40-jähriger Berufserfahrung. Also meint der Branchensprecher in der Wirtschaftskammer über ...