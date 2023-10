Auch wenn das neue Schuljahr soeben erst gestartet ist und erst einmal die Herbstferien um die Ecke schauen, blicken die Verantwortlichen der Stadt Graz schon weit voraus - und mit ihnen angehende Schulkinder sowie deren Eltern: Denn schon am 3. November startet in Graz die Online-Voranmerkung für Volksschulen für das Jahr 2024/25. Bis 13. November können dann Mamas und Papas online (man braucht eine gültige E-Mail-Adresse) bis zu drei Wunschschulen für den Nachwuchs angeben - „wovon eine in Wohnortnähe sein muss“, wie man im Rathaus betont. Und: „Die Schule Ihres Kindes teilen wir Ihnen rechtzeitig vor der Schuleinschreibung in einem Elternbrief mit.“ Die persönliche Schuleinschreibung findet anschließend für alle von 15. bis 18. Jänner 2024 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr statt.