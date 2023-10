Ein filmreicher Ball der Modeschule und Bulme

„Eine letzte Mission - Ein Abschuss zum Abschluss“ hieß das Motto zu dem am Freitag, dem 21. Oktober, in den Grazer Congress geladen wurde. Ein einzigartiger Ball, der nach anfänglichen Startschwierigkeiten doch noch ein voller Erfolg wurde. Bei der Polonaise brachten die Maturantinnen den Saal zum Kochen und heizten die Stimmung so richtig an. Hier gibts die schönsten Fotos!