Der Schlusspfiff im Wettbetrugsprozess um neun Basketballer ist am Dienstagnachmittag am Grazer Straflandesgericht gefallen: Für den 40 Jahre alten Hauptdrahtzieher setzte es drei Jahre unbedingte Haft, er soll bei knapp 20 manipulierten Spielen seine Finger im Spiel gehabt haben. Zwei Kroaten und ein Slowene (an sechs bis 12 Spielen beteiligt) bekamen zwischen 24 bis 30 Monate Gefängnis aufgebrummt. Für die restlichen Angeklagten setzte es bedingte Haftstrafen, dazu kommen zwei Freisprüche. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.