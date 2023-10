Ein massiv vorbestrafter 51-Jähriger, der seit 2011 in der Justizanstalt Graz-Karlau eine 15-jährige Freiheitsstrafe wegen schweren Raubes verbüßt, hat im heurigen Frühjahr einen Freigang zur Flucht genutzt. Er setzte sich nach Wien ab, statt wie besprochen zum Zahnarzt zu gehen - und verübte in der Bundeshauptstadt Überfälle mit einem Stanleymesser. Am Montag bekam er dafür von einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht die Rechnung präsentiert: 16 Jahre Haft.