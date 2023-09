Der Goldschatz im Hasenstall sei das Ziel gewesen, ein nächtlicher Einbruch in das Münzenversteck einer wohlhabenden Dame der Plan. So schildert der mutmaßliche Haupttäter (23) am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht, wie es im Dezember 2022 zu einer Home-Invasion in in einem abgelegenen Haus in Stattegg bei Graz gekommen war. Der Brasilianer sitzt aber nicht als Beschuldigter vor dem Schöffensenat, sondern als Zeuge. Und mit seiner umfassenden Aussage überrascht er die Verteidiger der vier Angeklagten, deren Strategie mit jedem seiner Worte ein Stück mehr zerbröselt.