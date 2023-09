Jenes steirische Teenagerpaar, das von der Staatsanwaltschaft Graz wegen versuchten Mordes an einer Linzer Wirtin gesucht wird, ist nach der Festnahme in Kroatien nun – gut drei Wochen nach der Tat – wieder in Graz. Hansjörg Bacher, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft, bestätigte auf Anfrage der Kleinen Zeitung, dass die beiden Mittwochnachmittag in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert wurden. Am Donnerstagnachmittag ist dann die Untersuchungshaft verhängt worden. Das zuständige Landesgericht für Strafsachen Graz sah sowohl bei der 16-Jährigen als auch bei dem 17-Jährigen dringenden Tatverdacht gegeben.