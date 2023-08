Gleich seinen ersten Arbeitstag als Pfleger hat ein 30-jähriger Rumäne für einen Diebstahl genutzt und dabei einem Oststeirer Uhren im Wert von 28.000 Euro, Bargeld und eine Goldmünze abgenommen. „Das Niederträchtigste an Ihrer Tat ist die Ausnutzung einer Hilfsbedürftigkeit“, sagt Staatsanwalt Daniel Weinberger, der dem Beschuldigten am Straflandesgericht schweren gewerbsmäßigen Diebstahl vorhält. „Außerdem ist der Angeklagte äußerst schnell rückfällig geworden, schneller geht’s fast nicht. Erst kurz vor dieser Tat ist er bereits verurteilt worden, es ist also nicht das erste Mal.“