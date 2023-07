Acht Vorstrafen hat der 35-Jährige, der am Dienstag vor Richter Andreas Rom sitzt. Zwei weitere drohen ihm jetzt: Gefährliche Drohung und "Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht" stehen im Strafantrag. Der Mann soll seine Lebensgefährtin mit der "Hals-Abschneiden"-Geste bedroht haben und zumindest drei Peilsender an ihrem Auto montiert haben.