Es war ein gutes Geschäft, das vor allem von Deutschland aus während der Corona-Pandemie aufgezogen wurde. Die Zahlen allein einer einzigen Razzia bei unseren nördlichen Nachbarn verdeutlichen es: 260 Polizisten haben dabei an einem Tag 70 Wohnungen wegen gefälschter Impfpässe durchsucht. Auch in Österreich florierte das Geschäft: Im Jänner 2022 führten 100 Polizisten in sieben Bundesländern Hausdurchsuchungen durch.