Gedacht war es von Seiten der Frau als entspannter Abend in einem Rotlicht-Etablissement: „Ich wollte meinem Mann eine Freude machen“, sagt sie zur von ihr initiierten Einladung. Unterm Strich steht allerdings ein dickes Minus auf dem Konto ihres Mannes. Seine Bankomatkarte war nach dem gemeinsamen Bordellbesuch nämlich futsch. Samt 7500 Euro an Bargeld. Dabei war der Abend an sich kein Schnäppchen: „420 Euro hab’ ich vorher schon für drei Flaschen Prosecco bezahlt“, erinnert er sich.