Ein Diplomkrankenpfleger ist am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen vor einem Schöffensenat gestanden. Er soll 2015 zwei Frauen im Aufwachraum eines Sanatoriums belästigt haben, als sich die Frischoperierten noch in einem bewusstseinsgetrübten Zustand befunden hatten. Der Angeklagte bestritt alle Vorwürfe. Sexuelle Fantasien seien bekannte Nebenwirkungen des Narkosemittels Propofol, führte die Verteidigerin an.