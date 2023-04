Ein mutmaßlicher Mord in Algerien ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht verhandelt worden. Der Angeklagte soll im Dezember 2019 einen Mann in seiner Heimat erstochen haben. Weil er anschließend flüchtete und Monate später in Österreich aufgegriffen wurde, musste der Fall hier verhandelt werden. Der Verdächtige ist in Algerien zum Tod verurteilt worden, daher ist eine Auslieferung nicht möglich. Er fühlte sich nicht schuldig und bezichtigte seinen Cousin der Tat.