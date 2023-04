Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen zwei Steirer wegen eines Raubüberfalls fortgesetzt worden. Die beiden Angeklagten sollen im August 2021 einen Mann in seiner Wohnung überfallen, ihn mit einem Wagenheber und einer Stahlrute traktiert und ihm eine Geldbörse mit 600 Euro sowie eine Uhr geraubt haben. Beide bekannten sich teilweise schuldig. Das Motiv soll eine Beschädigung am Auto gewesen sein, das einer der Täter dem Opfer geborgt hatte.