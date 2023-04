Für ihn war klar: „Ja, es gab Probleme in der Beziehung. Aber wir waren wieder auf einem guten Weg“, definiert der Angeklagte seine einstigen Hoffnungen. Für sie hingegen gab es gar kein „Wir“ mehr: „Die Beziehung war am Auslaufen“, erklärt die Frau bestimmt. Das Ende der gemeinsamen Zeit hat den Steirer mitgenommen: „Bevor sie mir gesagt hat, dass sie Schluss machen will, haben es bereits ihre Freunde gewusst.“ Was danach passiert sein soll, ist Ansichtssache. Und landet als strafrechtlicher Vorwurf (beharrliche Verfolgung und Sachbeschädigung) am Straflandesgericht.