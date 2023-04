Ein Gericht in Graz entscheidet am 24. April über die Auslieferung eines 28-Jährigen nach Italien. Der Mann aus der Türkei ist Anfang März wegen Schlepperei festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft Graz bestätigt. Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl vor. Er wurde in einer Asylunterkunft festgenommen.