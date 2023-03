Ein Überfall auf einen Pensionisten in der Oststeiermark aus dem Jahr 2008 geht nun nach mehr als 15 Jahren im Grazer Straflandesgericht in den Schlussakt: Drei Männer waren an der Home Invasion, bei der das damals 83-jährige Opfer im eigenen Haus geknebelt und ausgeraubt worden war, beteiligt. Zwei sind bereits rechtskräftig verurteilt worden, nun muss sich auch der dritte Beschuldigte verantworten. Er legte am Donnerstag aber trotz belastender Beweise kein Geständnis ab.