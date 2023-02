Fernseher, Laptop, Staubsauger, Kleidung, Kinderspielzeug: Alles ließ sich bei verschiedenen Versandhäusern ganz leicht bestellen, das Bezahlen ging dann nicht ganz so leicht. Ein Mann und ein Ehepaar standen wegen ihrer Versandhausschulden am Mittwoch in Graz vor Gericht. Alle drei fassten bedingte Strafen von ein paar Monaten aus, alle drei müssen nach wie vor tausende Euro zurückzahlen.