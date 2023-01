Prozess in Graz

Wirt vor Gericht: „Ich dachte, ich wirke bedrohlicher“

Auch in der Neuauflage im Prozess wegen versuchten Mordes bestritt am Donnerstag ein weststeirischer Wirt (48) jede Tötungsabsicht. Das Urteil des ersten Rechtsgangs wurde aufgehoben. Am Freitag soll das Urteil fallen.