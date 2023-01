Im Grazer Straflandesgericht ist im Juni des Vorjahres ein Wirt wegen versuchten Mordes und grob fahrlässiger Körperverletzung zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im Dezember 2021 mit einem Messer auf einen Mann losgegangen sein. Den Stich in den Rücken konnte ein zweiter Mann gerade noch verhindern - und bekam dafür selbst das Messer in den Bauch. Der Angeklagte fühlte sich nicht schuldig. Heute, Donnerstag, kommt es zur Neuauflage - der Oberste Gerichtshof hat nämlich entschieden, das Urteil gegen den Weststeirer aufzuheben. Grund: Die Drohworte vom Wirt bedeuten nicht zwangsläufig, dass er seinen vermeintlichen Kontrahenten tatsächlich umbringen will.