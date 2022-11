Die Fan-Ausschreitungen beim Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Feyenoord Rotterdam haben nicht nur internationale Konsequenzen. Die Niederländer sind von der UEFA ja zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro verurteilt worden. Am Grazer Straflandesgericht ist zudem ein Verfahren anhängig, das im Zusammenhang mit dem Match vom 27. Oktober steht: „Es geht um die Messerstecherei in der Jauerburggasse. Die Opfer waren zwei Niederländer“, bestätigt Hansjörg Bacher (Sprecher der Staatsanwaltschaft) auf Anfrage der Kleinen Zeitung.