Im Grazer Straflandesgericht geht am Mittwoch der Prozess um internationale Geldwäsche ins Finale - heute dürfte ein Urteil fallen. Angeklagt ist ein 63-Jähriger, der als Eigentümer und Geschäftsführer ein Unternehmen geleitet haben soll, das im Internet mit dem Verkauf von Firmen und dazugehörigen Bankkonten beschäftigt war. Ihm wird Beteiligung an gewerbsmäßig schwerem Betrug, Geldwäscherei und an einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Er fühlt sich nicht schuldig.