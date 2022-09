Als die Feuerwehrkollegen Anfang Juni am Unfallort in der Südsteiermark eintrafen, mussten sie ein total zerstörtes Kommandofahrzeug einer Feuerwehr bergen. Der Wagen war an einem Brückengeländer zerschellt. Gelenkt hat den Wagen ein Feuerwehrmann aus Oberösterreich. „Sie sind unbescholten. Sie haben sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Der Unfall war Ihre dunkelste Stunde in Ihrem bisherigen Leben, kann man das so sagen?“, sagt Richterin Barbara Schwarz zu dem 33-Jährigen. – „Ja, das kann man so sagen. Es tut mir unendlich leid, was passiert ist“, sagt er.