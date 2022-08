Das Ermittlungsverfahren gegen die gemeinnützige Stiftung Anas Schakfeh in Zusammenhang mit der Operation "Luxor" wurde eingestellt worden, bestätigte am Montag die Staatsanwaltschaft Graz. Bei der Privatstiftung hatte im November 2020 im Zuge von einer österreichweiten Razzien eine Hausdurchsuchung stattgefunden, die vom Oberlandesgericht bereits vor einem Jahr als rechtswidrig eingestuft wurde, teilte der Verein in einer Aussendung mit.