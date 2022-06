Eine 43-Jährige ist am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen schwerer Sachbeschädigung verurteilt worden. Sie soll in zwei Lokalen Feuer gelegt haben, wobei es jeweils bei Sachschaden blieb. Die Frau fühlte sich zunächst in keiner Weise schuldig. Als ihr aber ein Video gezeigt wurde, auf dem sie mit einem Feuerzeug in den Kellerraum geht, in dem Sekunden später ein Feuer aufloderte, schwenkte sie um und gab alles zu. Sie kam mit Geld- sowie bedingter Haftstrafe davon.