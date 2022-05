Staatsverweigerer, Jihadisten, der Briefbomber Franz Fuchs, der Grazer Amokfahrer. Oder gerade jetzt mehr als 20 Angeklagte beim Bierdiebstahlprozess: In seinen rund 60 Bestandsjahren gingen im „44er“, dem Großen Schwurgerichtssaal am Landesgericht für Strafsachen in Graz, zahlreiche spektakuläre Prozesse über die Bühne.