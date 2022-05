Große Drängerei am Montag im Grazer Schwurgerichtssaal: 23 Angeklagte - ein 24. war erkrankt - und rund 20 Anwälte mussten sich wegen jahrelanger Bierdiebstähle in der Grazer Brauerei Puntigam am Landesgericht einfinden. Die Beschuldigten sollen von Jänner 2009 bis November 2017 zum Verkauf geeignetes Bier als Bruchware deklariert und unter der Hand weiterverkauft haben. Dabei entstand laut Ankläger für die Brauerei ein Schaden von 1,7 Millionen Euro.