Was man am Strafgericht alles lernt, z. B.: Ein Kilogramm Lichtwesen kostet 20 Euro.

Zweifel an Herkunft

© KLZ/Fuchs

Ich habe mich in die Erdenhüter eingelesen“, sagt Richter Oliver Graf mit hörbarem Seufzer. „Ich muss sagen: schwieriges Kapitel.“ Erdenhüter sind – für alle, die es nicht wissen – Lichtwesen, die in Form von Kristallen auftauchen, um Mutter Erde zu beschützen und zu verteidigen. Der Sachverständige für Steinkunde spricht etwas profaner von „großen Bergkristallen, die man sich in den Garten stellen kann“.