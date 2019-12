Kleine Zeitung +

Mord von 1999 vor Gericht Ankläger: "Eiskalter Auftragsmord aus Habgier"

Ein 18 Jahre altes Verbrechen ist am Montag im Mittelpunkt einer Geschworenenverhandlung in Graz gestanden. Zwei Männern wird vorgeworfen, mit zwei weiteren Personen an einem Mordkomplott gegen einen Italiener beteiligt gewesen zu sein. Ein 56-Jähriger soll die Tat geplant haben, ein 55-Jähriger sie zusammen mit einem Komplizen ausgeführt haben.