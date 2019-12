Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dauerpräsenz: Schon 13 Verhandlungstage verbrachten die Geschworenen beim Jihadisten-Prozess am Straflandesgericht in Graz © APA/Scheriau

Es sind intensive Tage für die Geschworenen am Landesgericht Graz. Am Freitag saßen die acht Geschworenen und sechs Ersatzgeschworenen noch im Prozess gegen elf Jihadisten. Es war schon ihr 13. Verhandlungstag in diesem körperlich und psychisch anstrengenden Prozess, in dem über Themen wie Takfirismus, Jihad, Scharia und die Pflicht, Ungläubige zu töten, bis ins letzte Detail verhandelt wird. IS-Tötungsvideos und Zitate aus jihadistischer Erbauungsliteratur inklusive.