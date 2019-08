Facebook

Im Juni wurden die Täter zu hohen Haftstrafen verurteilt - nicht rechtskräftig © Penz

Es war im Oktober des Vorjahres. Eine 13-Jährige lernte am Grazer Hauptbahnhof fünf Asylwerber kennen. Diese überredeten das Mädchen, in eine Wohnung mitzukommen. Dort wurde sie mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht, ehe sich die Männer - zwischen 17 und 22 Jahre alt - sich an ihr vergingen. Angeblich sollen sogar mit dem Handy Aufnahmen gemacht worden sein.