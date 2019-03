Facebook

Wegen Geldfälscherei und Geldwäsche wurde am Dienstag ein 33-jähriger Leobener am Straflandesgericht Leoben zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Er hat zwischen Februar 2017 und Ende Mai 2018 in Leoben Falschgeld in der Höhe von zumindest 68.000 Euro hergestellt. Und zwar in Zehner-, Zwanziger- und Fünfzigerscheinen.