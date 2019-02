Kleine Zeitung +

Gericht Serieneinbrecher verpulverten Beute mit Feuerwerk

Gerichtskolumne "Von Fall zu Fall": Drei Deutsche und ein Wiener verübten eine Serie an Einbrüchen in Sportvereinen und Schulen. Entwendet wurde, was tragbar erschien. Mit der Beute wurde unter anderem ein Silvesterfeuerwerk finanziert.