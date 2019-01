Dass auch kurze Strecken in einem Taxi zu bezahlen sind, wollte ein 28-Jähriger nicht einsehen. Das kam ihm vor dem Bezirksgericht in Fürstenfeld schlussendlich teuer.

Das Taxi trug eine Delle davon © Christian Müller - Fotolia

Es ist das, was man eine "b'soffene G’schicht" nennt, die sich im April vor zwei Jahren in der Nähe eines beliebten oststeirischen Tanzlokals abgespielt hat. Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz war aus dem Lokal gekommen und sah, wie ein Taxi, in dem Freunde von ihm saßen, vorbeifuhr. Er hielt das Taxi an und stieg ein.

