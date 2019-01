Der Prozess gegen die 14 Staatsverweigerer soll am Donnerstag in Graz zu Ende gehen. Angeklagt ist auch Bestimmung zum Hochverrat. Die Führung der Gruppe um Monika U. hält weiter an ihrer parallelen staatlichen Ordnung fest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hauptangeklagte Monika U. hält weiter an den Ideen des Staatenbundes fest © APA/APA POOL/ERWIN SCHERIAU

Montag Mittag hat sich der Richtersenat zur Beratung der Fragen zurückgezogen, die an die Geschworenen gestellt werden sollen. Morgen werden diese Fragen verlesen, es sind noch Einsprüche und Änderungen möglich. Dieses Prozedere wird am Dienstag laut Vorsitzender Richterin sechs bis sieben Stunden dauern. Angesichts der hohen Zahl der Angeklagten und der Vielzahl der Anklagepunkte wird die Zahl der Fragen wohl eher drei- als zweistellig sein. Am Mittwoch beginnen die Plädoyers mit der Schlusserklärung des Staatsanwaltes. Es wird erwartet, dass nach den Verteidigern, wohl auch die meisten Angeklagten selbst ausführliche Plädoyers halten werden. Zu Beginn des Verhandlungstages am Donnerstag sollen auch die Beratungen der Geschworenen anfangen. Wenn sie schnell und ausdauernd sind, könnten die Urteile noch am Donnerstag fallen. Als Ersatztermin ist aber auch noch der Freitag eingeplant.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.