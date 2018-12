Facebook

In einer Novembernacht 2017 ging in Deutschlandsberg ein Haus explosionsartig in Flammen auf. Am Ende einer „langen Beweiskette“ (Staatsanwalt) oder einer „Reihe von Vermutungen“ (Verteidiger) stehen nun drei Männer vor Gericht.

Der Besitzer (63) des Hauses, das eine wechselvolle Geschichte als Bordell, Flüchtlingsunterkunft und geplantes Laufhaus hinter sich hat, muss „Bestimmung zur Brandstiftung“ verantworten. Staatsanwalt Hansjörg Bacher wirft ihm vor, einen Rumänen (44) beauftragt zu haben, das Lokal mit dem passenden Namen „Firehouse“ um 15.000 Euro für ihn „warm abzutragen“. Hintergrund sei ein versuchter Versicherungsbetrug.

Mit auf der Anklagebank sitzt ein weiterer Rumäne, der den Täter bei sich versteckt und damit begünstigt haben soll. Ihm habe der Brandstifter die Tat auch gestanden: Er habe im Haus 80 bis 100 Liter Brandbeschleuniger versprüht, dann das explosive Gemisch entzündet und sei vom Balkon gesprungen, wobei er sich schnitt und eine Blutspur hinterließ. Den Einwand, dass ein solches Verhalten ja dumm sei, kontert der Staatsanwalt: „Wir haben nicht nur Nobelpreisträger in der Justizanstalt sitzen.“

Hausbesitzer will nichts mehr sagen

Der Hausbesitzer hat zur Aufklärung bisher lediglich Unflätigkeiten beigetragen und scheint ein grundsätzliches Problem mit Autoritäten zu haben. Nach patzigen Antworten sagt Richterin Barbara Schwarz: „Sympathiepunkte sammeln Sie gerade keine.“ Da will er lieber gar nichts mehr sagen.

Eines sagt er doch noch: „Ich habe mit der Sache nichts zu tun!“ Er glaube ja, „die Konkurrenz“ wollte sein Laufhaus verhindern. Namen? – „Keine Ahnung.“ – „Wo liegt das nächste Bordell?“ – „50 Meter weiter.“ – „Wie heißt es?“ – „Keine Ahnung.“ – „Wem gehört es?“ – „Weiß ich nicht.“ Einmal, sagt er, wollten ihn neun Leute liquidieren. „Aber ich geh nicht zur Polizei.“ Zu Gericht muss er noch einmal, es wird vertagt.

