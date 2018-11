Gleich zwei Mal in einer Nacht legte sich ein stark betrunkener Mann mit Polizisten an. Seine unfeine Ausdrucksweise, die ihm mittlerweile leidtut, kostete ihm jetzt einiges Geld.

Der betrunkene Mann konnte nicht mehr zwischen Polizeiauto und Taxi unterscheiden © Penz

Ziemlich betrunken sei er gewesen, sagt der 36-Jährige, der im Bezirksgericht Fürstenfeld vor Richter Martin Teppan steht. Gut 300 Euro hatte er in dieser Nacht bei einem Buschenschank bereits in Alkohol umgesetzt. Da kam es gerade recht, dass ihm vor der Tür ein Taxi in die Augen blendete, das ihn nach Hause bringen sollte.

