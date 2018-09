Wolfgang Wladkowski, der ehemalige Richter des Grazer Straflandesgerichts, ist am Dienstag verstorben. 1992 hatte er als U-Richter den Fall Jack Unterweger bearbeitet.

Wolfgang Wladkowski © Elmar Gubisch

Der ehemalige Richter des Grazer Straflandesgerichts, Wolfgang Wladkowski, ist am Dienstag gestorben, wie das Landesgericht am Mittwoch auf APA-Nachfrage bestätigte. Der Jurist hatte 1992 als U-Richter den gegen den Serienmörder Jack Unterweger ermitteln lassen. Wladkowski stand im 70. Lebensjahr und hatte bis zu seiner Pensionierung unter anderem auch als Medienrichter in Graz gearbeitet.

Wladkowski war es auch, der 1992 nach der Verhaftung des "Häfenpoeten" in Miami eine Sonderkommission einberufen hatte, um den Fall aufzuklären. Der "Unterweger-Gipfel" - eine derartige Zusammenkunft war damals eine Art Sonderfall - wurde aufgrund der Schwierigkeit des Falles als Maßnahme beschlossen. Als größte Herausforderung bezeichnete Wladkowski damals die Geheimhaltung der Voruntersuchung. Er habe sogar die Akten mit nach Hause genommen, damit es zu keinen Indiskretionen komme. Wladkowski sagte 1994 dann auch als Zeuge beim Prozess gegen Unterweger aus.

(APA)