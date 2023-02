Wos wüllst mochn außer lochn, wenn des Wetter da beste Freind vom Fosching is? Kein Wölkchen trübte am Faschingsdienstag den blauen Himmel über den Närrinnen und Narren in der Grazer Innenstadt. Rund zehntausend Zuschauer lachten beim 49. Faschingsumzug der Kleinen Zeitung mit der Sonne um die Wette.



Kein Wölkchen? Wären da nicht Hans Schröfl und seine Freunde aus Selzthal, die so manche Wetterkapriole mit nach Graz brachten. Auch das eigens umgetextete Wetterlied machte bei Jury und Online-Votern mächtig Eindruck: erster Platz bei den Gruppen.

Eigentlich bringen Johann Prüller und seine Kollegen kaputte Leitschienen wieder in Ordnung. Jetzt brachten sie Graz zum Lachen, indem sie als Asterix und Obelix den Römern ordentlich einschenkten: Sieg auf ganzer Linie.

Das gilt auch für Sandro Gimpel. Er überzeugte als Figur Gorou aus dem Videospiel Genshin Impact.



Tausende Zuschauer machten beim großen Faschingsspektakel mit. Wer sich nicht selbst verkleidete, hatte seinen Spaß an den kreativen Einfällen der Faschingsnarren. Sie machen den Grazer Umzug jedes Jahr zum Erlebnis. Für die Kleinen gab es im Landhaushof den Kinderfasching mit Spielen, Clownshows und Verpflegung. Hier ein paar Eindrücke vom Fest!

Auch der ORF schaltete sich traditionell per Liveeinstieg aus dem bunten Getümmel zu.

Das Moderatorenteam Sigrid Maurer und Thomas Seidl führte mit viel Witz durch die ORF-Übertragung © Hubert Patterer



Party im Bermudadreieck

Im Bermudadreieck rund um Mehl- und Glockenspielplatz lief die große Faschingsparty samt Musik von DJ Thomas Stiegler.