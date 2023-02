Der 49. Kleine-Zeitung-Faschingsumzug hat heute bei bestem Wetter losgelegt. Lachen ist angesagt, woran schon das Motto "Wos sullst mochn außer lochn?" keine Zweifel lässt. Nach den Pagger Buam begrüßte auch der Grazer Scherzherzog Walter Kriwetz freudig die Narren mit einem närrischen "Graz Ahoi". Und Promi-Juror Willi Gabalier freut sich schon auf seine Aufgabe als Juror. Keine einfache Aufgabe! Denn der Blick auf die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer verrät: Dieser Faschingsumzug ist hitverdächtig.

Erwartet werden alle Teilnehmer von einer Jury (unter anderem mit Gernot Haas alias Oma Hannelore und Franco Foda als Joker), die die gelungensten Auftritte bewertet. Auf die Topplatzierten warten gestaffelte Preisgelder, auf alle Zuseher in Summe 7000 Faschingskrapfen. Aber auch Sie können Ihre Lieblinge beim Voting unterstützen.

Wer sich persönlich überzeugen möchte: Ab in die Innenstadt! In der Herrengasse beim Eisernen Tor, von wo sich die Wagen, Gruppen und Einzelteilnehmer in Richtung Hauptplatz in Bewegung setzen, gibt es viel zu sehen. Dabei wird diesmal nicht nur Konfetti aus überdimensionalen Kanonen regnen, auch Stimmungsmacher wie die Pagger Buam spielten schon auf.

Erste Fotos und Video

Alle Teilnehmer könnten heute in Nu zur Berühmtheit werden. Denn nicht nur die Kleine Zeitung berichtet, auch der ORF schaltet sich traditionell per Liveeinstieg aus dem bunten Getümmel (ORF 2 ab 13.17 Uhr).

>>Zum Live-Stream der ORF-Übertragung ab 13.17 Uhr

Im Bermudadreieck rund um Mehl- und Glockenspielplatz läuft ab 13.30 Uhr die große Faschingsparty samt Musik von DJ Thomas Stiegler (ab 16 Uhr). Der Eintritt kostet an der Tageskasse 5 Euro. Für die Kleinen gibt’s im Landhaushof von 10 bis 15 Uhr den Kinderfasching mit Spielen, Clownshows und Verpflegung.