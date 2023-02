Der Countdown läuft, aber das große Faschingsfinale naht. Los geht’s beim 49. Kleine-Zeitung-Faschingsumzug am 21. Februar um 12.45 Uhr in der Herrengasse. Die Narren machen sich dann auf den Weg zum Hauptplatz, wo eine fachkundige Jury (u. a. Gernot Haas, Franco Foda) die lustigsten Kostüme in verschiedenen Kategorien bewertet.

Preise abstauben: Die Gekrönten werden natürlich mit Preisgeldern bedacht. Die Kategorien/Preisgeld: Wagen: 1. Platz 750 Euro, 2. Platz 500 Euro, 3. Platz 250 Euro. Gruppen: 1. Platz 500 Euro, 2. Platz 300 Euro, 3. Platz 100 Euro. Einzel: 1. Platz 250 Euro.

Rahmenprogramm:

Rund um die Parade (der ORF überträgt heuer wieder live) gibt es viel Rahmenprogramm. Beim Kinderfasching im Landhaushof wird den kleinen Bienen Majas, Robin Hoods und Pokémons wieder Unterhaltung und Verpflegung geboten.

Die große Faschingsparty:

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet heuer auch wieder die große Faschingsparty in der Grazer Innenstadt statt. Diese bildet am Faschingsdienstag im Anschluss an den Faschingsumzug in der Herrengasse den Höhepunkt der diesjährigen Faschingszeit. Bevor ab Aschermittwoch traditionell gefastet wird, geben wir am Mehl- und Glockenspielplatz bei der größten Faschingsparty der Steiermark noch einmal richtig Gas. Ab 13.30 Uhr wird gefeiert und ab 16 Uhr sorgt DJ Thomas Stiegler für den richtigen Beat an den Turntables. Die Gastronomen der Grazer Innenstadtlokale erwarten ihre Gäste mit coolen Drinks und einer breiten Auswahl an Fasching-Specials.

Sicher dir jetzt deinen Eintritt im Vorverkauf zum vergünstigten Preis von nur 3 Euro in allen Filialen der Steiermärkischen Sparkasse! Weitere Informationen zum Ablauf und zur Veranstaltung hier auf Facebook unter "Faschingsparty Bermudadreieck".