Wenn am 21. Februar Asterix & Obelix zu Gast in Graz sind, dann dürfen Römer schon einmal ordentlich verhaut werden. Nur von den Galliern natürlich, die sich bereits für den 49. Faschingsumzug der Kleinen Zeitung angemeldet haben und sich aufwärmen. Hinter der Idee zum Wagen „Asterix und Obelix zu Gast in Grätz“ steckt eine steirisch-niederösterreichische Koproduktion: „Wir haben unsere Firma in Lunz am See, sind das ganze Jahr über mit Reparaturen an Autobahnen auch in der Steiermark beschäftigt. Einmal waren wir bereits am Faschingdienstag beim Umzug in Graz mit dabei, heuer wollten wir unbedingt wieder mitmischen“, erzählt Johann Prüller.