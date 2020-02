Ritter, Piraten und Zwerge: Buntes Treiben beim Faschingsumzug in Knittelfeld, an dem sich rund 300 Teilnehmer auf 18 Wägen präsentierten.

Die Knittelfelder Trommler holten sich den Preis für die originellste Make © Josef Fröhlich

Besser ging es nicht: Perfektes Wetter und rund 10.000 Menschen in der Innenstadt, die den Faschingsumzug nicht versäumen wollten. Vom Schwimmbad über die Parkstraße und den Hauptplatz bis zum Kapuzinerplatz säumte die Menge die Straße und konnte 18 Wägen mit insgesamt rund 300 Akteuren bestaunen. Vom Faschingsmuseum auf dem Hauptplatz aus hatte die Jury einen guten Überblick und machte eifrig Notizen, um am Ende die würdigen Sieger herauszufiltern (wer gewonnen hat, lesen Sie im Infokasten ganz unten). Nach zwei Stunden zog Organisationschefin Andrea Miholič vom Veranstalter, dem Tourismusverband Knittelfeld, begeistert Bilanz: "Es hat einfach alles gepasst, die teilnehmenden Gruppen waren sehr diszipliniert, die Zuschauer auch, einfach so, wie es sein soll: der Spaß stand an erster Stelle."