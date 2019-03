Am Freitag fand der 23. Antenne Schulskitag statt. Tausende Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Steiermark kamen ins obere Ennstal, um sich dem Ski- und Snowboardspaß hinzugeben.

Musik und Kulinarik © Mednitzer

Am Freitag fand der 23. Antenne Schulskitag statt. Tausende Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Steiermark kamen ins obere Ennstal, um sich dem Ski- und Snowboardspaß hinzugeben. Bereits kurz nach 8 Uhr fanden sich die ersten Schüler an der Talstation von Planai West ein, um sich die Gondeltickets und Skipässe zu holen. Dann ging es schon auf die Alm und das Skifahren los. Dass es das Wetter mit der Jugend dieses Mal nicht ganz so gut meinte wie im Vorjahr, es schneite heuer stark, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.