Die Kronen sitzen, die Hoheiten sind bereit – dem Narzissenfest in Bad Aussee steht nichts mehr im Weg. Im Kur- und Congresshaus im Herzen des Ortes wurde am Donnerstagabend feierlich die offizielle Krönungszeremonie vollzogen. Auch das anhaltende Unwetter, das am späten Nachmittag über Bad Aussee hereinzog, konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun. „Das Wetter hat es spannend gemacht“, so Narzissenfest-Obmann Rudi Grill gleich zu Beginn.