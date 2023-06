Das diesjährige Narzissenfest in Bad Aussee rückt immer näher: Am Sonntag, den 4. Juni, ist es so weit und die Narzissenfiguren stehen im Ortszentrum zum Bestaunen bereit. 600.000 bis 700.000 Narzissen werden dafür insgesamt benötigt. "Und jede einzelne davon ist von Hand gepflückt", weiß Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins.