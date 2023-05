Nächstes Wochenende dreht sich in Bad Aussee alles um die Narzisse

Am Sonntag, 4. Juni, findet in Bad Aussee das 63. Narzissenfest statt. Die Blumen, um die sich dabei alles dreht, stehen schon in voller Blüte. Alle Infos zu Programm, Parkplätzen, Karten und Hotelzimmern.